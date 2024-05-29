В Башкортостане мать и дочь погибли при пожаре в частном доме

В башкирском селе Аскарово в Абзелиловском районе при пожаре в частном доме погибли два человека, сообщили в МЧС республики.

Пожарным в течение получаса удалось справиться с огнем на площади 96 кв. м. Однако при разборке завалов в доме были обнаружены две погибшие женщины, мать и дочь, 1953 и 1973 годов рождения.

На месте трагедии работают следователи и эксперты. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в селе Ичалки в Мордовии при пожаре погибли мать и две несовершеннолетние дочери. МЧС России настоятельно рекомендует устанавливать пожарные извещатели, которые помогут спасти жизни людей в случае пожара.