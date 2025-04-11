В Башкортостане ребенок случайно проглотил пакетик снюса и попал в реанимацию

В Башкортостане годовалый мальчик проглотил пакетик с жевательным табаком и попал в реанимацию, сообщил телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что инцидент произошел 9 апреля во время визита семьи к бабушке, которая временно заботится о правнуке.

В тот день мать ребенка находилась в квартире с бабушкой, пока ее сожитель занимался другими делами. Перед тем как оставить малыша, он положил упаковку с жевательным табаком на комод. Один из пакетиков упал на пол, и его подобрал мальчик. Малыш сразу же положил неизвестный предмет в рот.

Когда мать заметила, что ребенку стало плохо, в дом экстренно вызвали скорую помощь. Медики забрали малыша в реанимацию. Как отмечает SHOT, состояние мальчика остается тяжелым. Сейчас он находится под пристальным вниманием врачей.

Ранее сообщалось, что житель Москвы случайно выронил пакетик с наркотическим веществом под ноги бойцу Росгвардии.