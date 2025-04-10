Житель Москвы выронил пакетик с наркотиком под ноги бойцу Росгвардии

Житель Москвы умудрился выронить пакетик с кокаином перед бойцами Росгвардии, когда те проверяли у него документы. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

Бойцы отряда «Авангард» ОМОНа Росгвардии решили проверить документы у троих молодых людей на одной из московских улиц. Один из парней, судя по всему, явно перенервничал. Когда он вытаскивал документы из кармана, оттуда выпал прозрачный пакетик с белым порошком. Вещество на поверку оказалось кокаином.

Юношу задержали. Несмотря на то что вес кокаина составил всего 0,22 грамма, этого уже достаточно для привлечения к ответственности.

Ранее сообщалось, что жителю Новосибирска дали 8,5 года колонии по делу о сбыте наркотиков. Его вместе подельниками задержали в Ямало-Ненецком автономном округе, в городе в Ноябрьске. Там мужчины пытались разложить по закладкам порядка 700 граммов наркотических средств.