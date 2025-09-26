В Башкортостане вынесли приговор убийце, совершившему преступление в 2012 году

В Башкирии суд вынес приговор 48-летнему местному жителю, признав его виновным в убийстве, совершенном 13 лет назад. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, мужчина проведет 16 лет в колонии строгого режима.

Суд признал его виновным по статье 105, часть 2, пункт «к» («Убийство») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно информации, предоставленной следствием, в феврале 2012 года, после ликвидации пожара в частном доме, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Первоначально установить личность преступника не удалось.

В 2025 году следователи возобновили расследование, пересмотрели материалы дела и повторно опросили свидетелей. В результате один из свидетелей дал признательные показания, сознавшись в совершении убийства.

Следствие установило, что в феврале 2012 года осужденный проник в дом к пожилому мужчине с целью совершения кражи. Однако хозяин дома обнаружил злоумышленника. Тогда преступник напал на пенсионера, нанеся ему ножевые ранения и задушив. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он открыл газовые конфорки и подбросил непогашенную сигарету, чтобы вызвать пожар.

