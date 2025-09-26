Отпечатки пальцев из Турции помогли опознать россиянку, убитую в Испании 20 лет назад

Спустя два десятилетия испанские правоохранительные органы смогли установить личность жертвы давнего преступления, о чем проинформировал Интерпол.

В 2005 году на дороге близ Виладэканса были обнаружены останки неопознанной женщины. Несмотря на продолжительное следствие, установить ее личность не представлялось возможным.

Идентификация стала возможной лишь недавно, после того как турецкие власти провели сверку отпечатков пальцев по своей национальной базе биометрических данных. Жертвой оказалась 31-летняя гражданка России, Людмила Завада. Окончательное подтверждение личности было получено посредством анализа ДНК.

Операция по идентификации включала в себя распространение информации о деле и создание реконструкции внешности погибшей, которую прозвали «дамой в розовом» из-за цвета ее одежды.

Следствие выявило, что тело 31-летней Завады было перемещено незадолго до обнаружения, в пределах 12 часов. Обстоятельства ее гибели и виновные до сих пор не установлены.

С 2023 года программа Identify Me способствовала раскрытию 47 аналогичных случаев по всей Европе.

Ранее сообщалось, что в Москве начнется суд над мужчиной, убившим друга на аллее в 2004 году.