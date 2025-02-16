В Белгород-Днестровском прогремела серия мощных взрывов

В Белгород-Днепровском районе Одесской области Украины прогремела серия взрывов. Информация об этом появилась в телеграм-канале украинского телеканала ТСН.

Напомним, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по территории Украины 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который был организован СБУ.

Российские военные атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры ВС РФ не наносят, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось о том, что в небе над Волгоградом прогремело более 15 взрывов.