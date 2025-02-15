Украинские дроны атаковали Волгоград

В небе над городом прогремели более 15 взрывов. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Система ПВО успешно сбивает дроны.

Минимум семь взрывов прогремели в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

По словам горожан, взрывы начались полчаса назад. Жители видели в небе яркие вспышки. В общей сложности прозвучало от семи до 11 взрывов.

ПВО уничтожили украинские дроны на подлете к местному НПЗ, расположенному в Красноармейском районе города. Также взрывы были слышны в Кировском районе Волгограда и в городе Краснослободск.

Власти города пока не прокомментировали инцидент. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось о том, что атаковавший жилой дом в Белгородской области дрон ВСУ убил мужчину.