В Белгороде извлекают боеприпас из гигантской воронки на улице Губкина

В Белгороде произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого на городской улице образовалась гигантская воронка. Кадры с места событий, где работают тяжелая техника и сотрудники экстренных служб, лично опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Характер и причины инцидента официально не раскрываются. Власти ограничиваются формулировкой «ЧП». Однако известно, что из образовавшейся воронки специалисты извлекают боеприпас. На месте происшествия, на улице Губкина, работают взрывотехники Министерства обороны и другие оперативные службы.

В целях безопасности из близлежащих домов были отселены более 1700 человек. Примерно 50 жителей, нуждающихся в помощи, размещены в специально организованном пункте временного размещения, где для них обеспечены необходимые условия и горячее питание. Движение транспорта в районе работ перекрыто.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет. Для координации действий на месте развернут оперативный штаб городской администрации.