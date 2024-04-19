В Белгороде очень громко: российская ПВО отражает мощную атаку ВСУ

Вооруженные силы Украины в ночь на пятницу, 19 апреля, предприняли серьезную попытку атаковать мирный Белгород. как пишет сетевое издание Readovka, в небе над городом боевые расчеты ПВО активно уничтожает вражеские воздушные цели.

По словам очевидцев, к настоящему времени прозвучало уже не менее 20 взрывов.

О пострадавших в ходе атаки врага, а также разрушениях в Белгороде информации пока не поступало.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков проинформировал, что в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.