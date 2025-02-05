В Белгороде один человек пострадал при падении обломков сбитого беспилотника ВСУ

В Белгороде при падении обломков сбитого украинского беспилотника пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы. Глава региона подчеркнул, что мужчину экстренно доставили в городскую больницу №2.

Ранее стало известно, что в небе над Белгородской областью отработала система противовоздушной обороны (ПВО). По информации Гладкова, обломки сбитых украинских дронов упали на землю и повредили кровлю одного из производственных зданий.

Белгородская область как один из граничащих с Украиной регионов регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Часто украинские боевики используют беспилотники, а также западные ракеты.

Ранее сообщалось, что под Белгородом погибли пять солдат срочной службы из Челябинской области.