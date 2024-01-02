В Белгороде приостановят работу торгово-развлекательных центров

Работа крупных торговых центров в Белгороде будет приостановлена 3 и 4 января, сообщил мэр областного центра Валентин Демидов.

Он отметил, что такая мера считается необходимой из соображений безопасности. Дальнейшие решения по работе ТРЦ будут приниматься, исходя из оперативной обстановки.

Также в городе будет сокращена работа общественного транспорта.

В ночь с 30 на 31 января Белгород подвергся террористической атаке со стороны ВСУ. Нападение унесло жизни 25 мирных граждан.

Сегодня в Белгороде сирена, предупреждающая о ракетной опасности, запускалась трижды. Разрушения зафиксированы в нескольких домах, один человек погиб от осколочных ранений, еще 11 получили ранения различной тяжести.