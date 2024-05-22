В Белгородской области беспилотник атаковал электропоезд

Электричка следовала без пассажиров, поэтому обошлось без пострадавших.

Движение на этом участке остановлено — есть повреждения полотна и контактной сети. Ведутся ремонтные работы.

При необходимости губернатор Белгородской области пообещал запустить для пассажиров на этом участке дополнительный автобус. Рейсовые автобусы по этому маршруту ходят по расписанию.

Также Гладков сообщил о сбитой воздушной цели средства ПВО на подлете к городу Шебекино. Еще несколько воздушных целей уничтожено на подлете к селу Беленькое. Там погиб мирный житель, получивший множественные осколочные ранения.