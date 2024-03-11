В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль

В понедельник, 11 марта, вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область. Об этом на своей официальной странице сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, используя дрон-камикадзе ВСУ ударили по находящемуся в движении легковому автомобилю. Происшествие случилось в селе Новое, которое находится Волоконовском районе. Гладков сообщил, что в результате атаки находившиеся внутри люди не получили травм. Меньше повезло технике. В результате налета в транспортном средстве оказались выбиты стекла. Другие подробности не приводятся.

Ранее мы писали о том, что в Ивановской области в СИЗО на 2 месяца был отравлен 31-летний местный житель. По данным специальных служб, используя криптовалюту фигурант оказывал поддержку вооруженным силам Украины. В частности, он переводил средства террористической организации, противостоящей России. Задержан фигурант был сотрудниками регионального УФСБ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена», которое предусматривает до пожизненного лишения свободы.