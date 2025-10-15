В Уфе пьяный пассажир получил удар за вопрос на английском в автобусе

В Уфе инцидент в общественном транспорте закончился рукоприкладством: пьяный мужчина был избит после того, как обратился к другому пассажиру с вопросом на английском языке. Видеозапись произошедшего была опубликована в сети, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как нетрезвый мужчина пристает к пассажиру, используя иностранные фразы. Внезапно молодой человек наносит удар в лицо навязчивому попутчику, от чего тот падает. Другие пассажиры, находящиеся в салоне, поддержали действия молодого человека.

По информации источника, пьяный пассажир до этого провоцировал юношу на конфликт.

Ранее сообщалось, что мужчина в Новосибирске напал на пассажирку трамвая и избил ее.