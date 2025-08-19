В Белгородской области от удара дрона ВСУ пострадал мужчина

Житель Белгородской области получил ранения при атаке украинского беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ЧП произошло в селе Новостроевка-Первая (Грайворонский округ). Пострадавшего оперативно эвакуировали силами местных добровольцев.

В результате удара БПЛА мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, живота, ног и правой руки. Его доставили в Грайворонскую больницу.

Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь.

