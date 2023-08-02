В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

Система ПВО засекла и сбила еще один беспилотник в Белгородской области в среду, 2 августа. Более подробную информацию о происшествии рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном канале .

По его информации, беспилотник был самолетного типа. На данный момент сообщается то, что сирена сработала в Яковлевском горокруге и Белгородском районе.

По предварительным данным, никто в результате инцидента, к счастью, обошлось без пострадавших, но последствия на земле уточняются компетентными службами.