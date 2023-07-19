В Белгородской области сбили очередной украинский беспилотник

Днем в среду, 19 июля, в Валуйском горокруге сработала российская система ПВО. Подробности в своем канале привел глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, на подлете к городу системой ПВО был сбит беспилотник. На данный момент о пострадавших не сообщается, а последствиями на земле занимаются оперслужбы.

Также жителям Шебекинского горокруга пришли уведомления об обстреле – в селе Терезовка граждан просят спуститься в укрытия. Другие подробности уточняются.