В Белгородской области сбили очередной украинский беспилотник
Фото: [©Евгений Биятов/РИА Новости]
Днем в среду, 19 июля, в Валуйском горокруге сработала российская система ПВО. Подробности в своем канале привел глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, на подлете к городу системой ПВО был сбит беспилотник. На данный момент о пострадавших не сообщается, а последствиями на земле занимаются оперслужбы.
Также жителям Шебекинского горокруга пришли уведомления об обстреле – в селе Терезовка граждан просят спуститься в укрытия. Другие подробности уточняются.