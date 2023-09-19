В Белгородской области системы ПВО сбили 3 воздушных цели

Российскими системами ПВО были сбиты 3 цели в воздушном пространстве Шебекинского городского округа в Белгородской области, когда те были на подлете к городу. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях .

В посте он также сообщил, что в данный момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях, оставленных на земле. Он сообщил, что согласно предварительным данным, никто не пострадал, но было вызвано повреждение в линии электропередачи. Губернатор также уведомил, что в скором времени службы начнут восстановление поврежденной линии.

17 сентября отечественными ПВО был сбит вражеский БПЛА в Московской области и предотвращена попытка атаки при помощи дрона, направлявшегося в столицу. Сообщается, что украинская техника была перехвачена в Истре.