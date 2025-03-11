В Белгородской области задержали россиянина при попытке отравить военнослужащих

Федеральная служба безопасности задержала жителя Белгорода за попытку провести теракт и диверсию в городе Валуйки. Его взяли с поличным. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное Центром общественных связей Федеральной службы безопасности. 48-летний мужчина самостоятельно установил связь с террористической организацией на Украине, затем он взялся передавать различную информацию о передвижении военных в регионе. Затем шпион взялся и за другие задания.

«Пресечена преступная деятельность гражданина России 1976 года рождения, уроженца Белгородской области, задержанного с поличным при подготовке к совершению теракта и диверсии на территории Белгородской области», — указали журналистам.

Злоумышленник хотел провести теракт в Валуйках, а также совершить отравление российских военных. Он не успел выполнить все задуманное, так как был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Москве двух сотрудников британского посольства заподозрили в шпионаже. Они также предоставили ложные сведения при получении разрешения на въезд в страну. Им аннулировали аккредитацию в России, после чего предписали выехать из РФ в течение двух недель.