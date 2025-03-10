Двух британских дипломатов лишили аккредитации в РФ из-за шпионажа

Российские власти приняли решение об аннулировании аккредитаций двум британским дипломатам, работавшим в Москве. Ранее ФСБ заподозрила их в шпионаже, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Речь идет о втором секретаре посольства Великобритании в РФ Алкеше Одедре и муже первого секретаря политического отдела посольства Табасумы Рашидде — Майкле Скиннере.

По информации ФСБ, дипломаты были уличены в незаявленном разведывательном присутствии под прикрытием дипломатической миссии в Москве. В процессе расследования выяснилось, что Одедра и Скиннер предоставили ложные сведения при получении разрешения на въезд в страну.

ФСБ также сообщила об обнаружении признаков разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности РФ. Им предписано покинуть территорию страны в течение двух недель.

По данным ТАСС, в связи с этим инцидентом Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало представителя посольства Британии в Москве.

Ранее издание The Economist сообщило, что Великобритания дает советы украинским чиновникам перед встречей с США в Джидде.