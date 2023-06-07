В Белом доме назвали цель украинского контрнаступления
Фото: [Пресс-служба Минобороны РФ]
Цель украинского контрнаступления – перерезать сухопутный коридор в Крым, пишет Washington Post, ссылаясь на источники в администрации Байдена.
В Белом доме надеются, что украинские войска смогут начать наступление на Мариуполь, Мелитополь и другие места вдоль побережья, что позволит оторвать полуостров от остальной части России.
По мнению газеты, нынешняя кампания будет значить для Украины «все или ничего». Такие крупные ставки могут иметь неоднозначные результаты
«Если Украина потерпит неудачу, это будет горьким ударом для измученного населения страны и может поставить под угрозу дальнейшую поддержку со стороны некоторых беспокойных членов НАТО», – говорится в статье.