В Белом доме назвали цель украинского контрнаступления

Цель украинского контрнаступления – перерезать сухопутный коридор в Крым, пишет Washington Post, ссылаясь на источники в администрации Байдена.

В Белом доме надеются, что украинские войска смогут начать наступление на Мариуполь, Мелитополь и другие места вдоль побережья, что позволит оторвать полуостров от остальной части России.

По мнению газеты, нынешняя кампания будет значить для Украины «все или ничего». Такие крупные ставки могут иметь неоднозначные результаты