В Белом доме не представляют, когда и как завершится конфликт на Ближнем Востоке
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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби затруднился ответить на вопрос о сроках завершения палестино-израильского конфликта.
«Сложно говорить о том, как это закончится», – заявил он журналистам.
Сегодня вечером Армия обороны Израиля расширила операцию в секторе Газа. Официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер отказался назвать активизацию действий Израиля в палестинском анклаве полноценной наземной операцией.