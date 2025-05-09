Первый за 11 лет пассажирский поезд прибыл на донецкий вокзал

Начальник вокзала «Донецк» донецкого филиала ФГУП «Железные дороги Новороссии» Валерия Бензик сообщила РИА Новости о возобновлении движения пассажирского поезда, которое было прекращено 11 лет назад.

Валерия Бензик рассказала, что после первой атаки ВСУ по территории города сотрудники не прекратили работу. Условия работы изменились: приходилось эвакуировать горожан, провожать в бомбоубежище во время обстрелов. Однако поезда продолжали курсировать. Вскоре было принято решение временно приостановить движение до вокзала Донецк. Оно было мотивировано высокой опасностью обстрелов инфраструктуры и подвижного состава.

«Сегодня прибывает поезд Дебальцево — Донецк, продленный с 9 мая 2025 года со станции Ясноватая до станции Донецк», — сказала Бензик.

Местные жители рады возобновлению движения. Они надеются, что в скором времени смогут добираться на поезде на более дальние расстояния.

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