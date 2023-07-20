В Бердянске пресекли деятельность торговцев некачественной водой

Работники правоохранительных органов пресекли в Бердянске торговлю некачественной водой, выручка от которой шла на спонсирование ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал представитель силового ведомства.

Он рассказал, что проверка началась после того, как была получена информация о пищевых отравлениях из-за плохой воды. Выяснилось, что вода разливалась с грубейшими нарушениями, без фильтров и очистного оборудования. В горводоканале выявили, что вода содержит опасное количество примесей свинца и цинка.

Точка добычи и продажи воды работала незаконно.

Выяснилось, что владельцем подпольного предприятия является бывший сотрудник СБУ и МВД Украины. Арестовать хозяина незаконной скважины не удалось – он находится на территории Украины.