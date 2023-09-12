В Бердянске задержали пособницу украинских террористов с боеприпасами
Фото: [© РИА Новости / Дмитрий Макеев]
Сотрудники спецслужб задержали в Бердянске пособницу украинских диверсантов, сообщили в администрации Запорожской области.
Задержанная хранила в своем доме взрывчатку и боеприпасы, которые предназначались для террористических актов против гражданского населения.
Правоохранители во время обыска изъяли гранаты, патроны, взрывчатые вещества – самодельные и фабричного производства.
По совокупности преступлений пособнице террористов грозит срок до 20 лет.