В Беслане девочка решила пошутить массовой рассылкой о планирующемся теракте в школе

Сотрудники правопорядка провели проверку бесланской школы после сообщения десятилетней девочки о якобы готовящемся там теракте. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что в ходе обследования взрывчатых веществ в образовательном учреждении найдено не было. Эвакуация школьников и работников школы не понадобилась.

Добавляется, что «шутливая» массовая рассылка началась прошла вчера.

Уточняется, что на данный момент проводится проверка.