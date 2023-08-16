В Бийске грузовик врезался в пассажирский автобус

ДТП с участием грузового автомобиля MAN и рейсового городского автобуса произошло в Бийске Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону.

Водитель грузовика, двигаясь по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и врезался в автобус маршрута № 22.

В автобусе в момент столкновения находилось 20 пассажиров. Пятерым из них потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили на станции скорой медицинской помощи Бийска, два человека находились в тяжелом состоянии.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.