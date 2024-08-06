В больницах остаются восемь человек, пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле

Восемь человек, пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа, остаются в стационарах, передает ТАСС со ссылкой на информацию Минздрава.

Состояние двоих взрослых и одного ребенка оценивается как тяжелое, уточнили в пресс-службе министерства.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, врачи консультируются со специалистами крупнейших федеральных медицинских центров.

2 августа сообщалось, что под завалами многоквартирного дома в Нижнем Тагиле погибли 10 человек, в больницы были доставлены еще 11 человек.

Три сотрудника газовой службы компании «ГАЗЭКС» были задержаны правоохранителями. Их обвиняют в оказании небезопасных услуг.