В больницах остаются восемь человек, пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле
Фото: [МЧС России]
Восемь человек, пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа, остаются в стационарах, передает ТАСС со ссылкой на информацию Минздрава.
Состояние двоих взрослых и одного ребенка оценивается как тяжелое, уточнили в пресс-службе министерства.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, врачи консультируются со специалистами крупнейших федеральных медицинских центров.
2 августа сообщалось, что под завалами многоквартирного дома в Нижнем Тагиле погибли 10 человек, в больницы были доставлены еще 11 человек.
Три сотрудника газовой службы компании «ГАЗЭКС» были задержаны правоохранителями. Их обвиняют в оказании небезопасных услуг.