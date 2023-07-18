В больнице Пермского края скончалась девушка, которую пытался сжечь подросток

Врачи не сумели спасти ей жизнь, поскольку ожоги были слишком обширны.

Преступление было совершено еще 8 июля. Тогда десятиклассник облил горючей жидкостью свою пятнадцатилетнюю знакомую и поджег ее. Та получила ожоги 90% тела и была госпитализирована. Врачи десять дней боролись за нее, но организм пациентки не выдержал и она умерла.

«Девушка из Октябрьского скончалась в больнице сегодня утром. К сожалению, спасти ее не удалось», - сообщили представители регионального минздрава.

Об этом сообщило ТАСС. Злоумышленник ранее был арестован на два месяца. Теперь уголовная статья, по которой проходит несовершеннолетний, будет изменена в сторону ужесточения наказания.