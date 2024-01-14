Очередной мощный удар был нанесен Украине российской авиацией прошлой ночью. По словам британского эксперта Александра Меркуриса, противовоздушная оборона Незалежной не сумела сбить ни одной из российских ракет «Кинжал». Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он добавил, что к этому оказались не готовыми и образцы ПВО западных государств.

Напомним, что Вооруженные Силы РФ начали ликвидировать критическую инфраструктуру Незалежной после теракта на Крымском мосту осенью минувшего года.