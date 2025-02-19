Над российской территорией за ночь перехватили девять дронов ВСУ

На протяжении ночи на 19 февраля над регионами РФ было перехвачено девять вражеских дронов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное Министерством обороны.

Украинская армия снова пыталась наносить террористические удары по территории России. Дежурные средства ПВО были начеку и вовремя ликвидировали угрозу. В результате ими было перехвачено четыре БПЛА неприятеля над акваторией Черного моря, а также три беспилотника над территорией Брянской области. По одному дрону было нейтрализовано над Тульской областью и Республикой Татарстан.

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью в Самарской области попал под удар Сызранский нефтеперерабатывающий завод. На территории предприятия начали свою работу экстренные и оперативные службы. По утверждению главы региона Федорищева, по итогам инцидента никто не пострадал.