Сегодня в Климовском районе Брянской области произошел серьезный инцидент, связанный с попыткой украинских диверсантов прорваться на территорию России.

Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз на личной странице в одной из социальных сетей.

Согласно предоставленной информации, диверсанты предприняли атаку и попытку переходу на границу, но силы безопасности, Минобороны и органов правопорядка оперативно вмешались и успешно отразили нападение. В настоящее время проводятся активные мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей и поддержанию стабильности в регионе.

Службы безопасности и органы правопорядка продолжают детальное расследование инцидента, выясняются обстоятельства, мотивы и цели диверсионной группы.