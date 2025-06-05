В Брянской области увеличилось число пострадавших после подрыва железнодорожного моста

В Брянской области число пострадавших при взрыве моста на железной дороге увеличилось до 119 человек. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах. Уточняется, что среди раненых — пятеро детей.

Всего пострадавших было 126 человек, семь из которых погибли, в том числе машинист, благодаря действиям которого удалось избежать еще больших трагических последствий.

Теракт на железнодорожном мосту в Брянской области произошел в ночь на 1 июня. Неизвестные заложили самодельное взрывное устройство (СВУ), которое, сдетонировав, обрушило строение. В момент инцидента по мосту ехал поезд из Климова в Москву.

Этой же ночью в Курской области произошло обрушение моста, по которому ехал тепловоз. Жертв в результате трагедии не было.

3 июня Следственный комитет России (СКР) квалифицировал произошедшее в двух российских регионах как теракт.

Ранее эти инциденты с президентом США Дональдом Трампом обсудил российский президент Владимир Путин, который назвал их целенаправленным ударом по гражданским.