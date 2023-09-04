В бундестаге обвинили Шольца в блокировке поставок на Украину

Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман высказала в соцсетях претензии канцлеру Германии Олафу Шольцу, обвинив его в блокировке поставок дальнобойных ракет Taurus Украине.

Она считает, что Шольц в одиночку тормозит передачу ракет.

В Германии опасаются последствий для собственной обороноспособности. Дальность действия Taurus составляет 500 км, ранее Берлин не поставлял Киеву такое дальнобойное оружие.

В Германии не хотят быть вовлеченными в прямой конфликт с Россией. Поэтому Шольц выяснял у промышленников, можно ли запрограммировать ракеты так, чтобы было исключено нанесение удара по российской территории.