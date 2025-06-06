В Бурятии экс-супруг убил известного волонтера «ЛизыАлерт»
«112»: бывший муж вывез в лес и зарезал известного волонтера «Лизы Алерт» Манюню
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В Бурятии трагически погибла Мария Лубсанова, известная как Манюня и героиня специальной военной операции, а также волонтер поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Ее бывший супруг, находясь в состоянии ревности, совершил убийство 5 июня. Он вывез Марию за пределы поселка Ключи, в лесную местность, где лишил ее жизни, используя нож, сообщил телеграм-канал «112».
По словам свидетелей, конфликт между бывшими супругами начался в центре поселка. Мария звала на помощь, однако никто не вмешался.
Мария Лубсанова была активным участником поисковых мероприятий «ЛизаАлерт» на протяжении многих лет. Она также оказывала волонтерскую помощь в разрушенном Мариуполе и была отмечена медалью, а также получила именной нож от военнослужащих 36-й армии. Мария планировала вернуться в зону конфликта.
Представители «ЛизаАлерт» выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей, подчеркнув, что ее жизнь служила вдохновляющим примером самоотверженности, храбрости и безграничной преданности делу оказания помощи нуждающимся.
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