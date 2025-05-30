Житель Твери убил жену из-за подозрений в измене

В Твери мужчина из ревности убил свою жену, используя скалку и подушку. Он заподозрил, что его супруга флиртует с соседом. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, в прошлый четверг 41-летний Александр устроил скандал своей 40-летней жене Анне, обвиняя ее в неверности. Несмотря на отрицания женщины, муж не поверил ее словам.

В состоянии аффекта мужчина взял скалку и нанес жене удар по голове, лишив ее сознания. Заметив, что она еще жива, он завершил начатое, задушив ее подушкой. После этого он сам обратился в правоохранительные органы и признался в содеянном. У пары осталось трое несовершеннолетних детей в возрасте 4, 10 и 14 лет. Виновному грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жительница Алтая облила мужа горючей смесью и подожгла его в ответ на побои.