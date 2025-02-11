В Бурятии раскрыли план подростка по нападению на школу

В Бурятии задержали школьника, готовившего план по нападению на свою школу, сообщила Baza.

По информации источника, во время обысков в доме, где жил подросток, нашли тетрадь со схемой учебного заведения, на которой точками были отмечены места взрыва и поджога, а также инструкции по изготовлению коктейля Молотова.

Как пишет Baza, раскрыть злой умысел подростка удалось в начале февраля. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на страницу мальчика в социальной сети, которую он вел не под своим именем. Отмечается, что она была похожа на страницу, которую вел керченский стрелок Владислав Росляков перед тем, как совершить стрельбу в своем колледже в 2018 году.

Отмечается, что ребенка допросили и вскоре отпустили под обязательство о явке. Сам мальчик, по данным Baza, воспитывается в неполной семье. Мать подростка рассказала следователям, что в школе ее ребенок подвергался буллингу и угрозам со стороны одноклассников.

При этом женщина утверждала, что не замечала у сына каких-либо агрессивных проявлений и атрибутов, связанных с движением колумбайн*. Она рассказала, что мальчик хорошо учился, но из-за конфликтов в классе потерял интерес к учебе.

Ранее ТАСС сообщил, что в Краснодарском крае школьник выстрелил себе в лицо из ружья из-за плохой оценки.

*запрещенное движение, признанное в РФ террористическим.