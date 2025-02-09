«Выстрелил себе в голову»: на Кубани в реанимацию доставили школьника

Школьник из Краснодарского края выстрелил себе в лицо из ружья из-за получения низкой оценки по математике, сообщили ТАСС в оперативных службах.

По данным агентства, в доме ученика четвертого класса хранится оружие. Мальчик получил низкую оценку по математике, что стало причиной для огорчения. Школьник пришел домой и написал завещание. Ребенок отправил его маме и бабушке. Потом достал ружье и выстрелил, предварительно отправившись в гараж.

«В станице Кущевской в результате выстрела в голову пострадал несовершеннолетний 10 лет, ученик четвертого класса. <...> Взял ружье, которое находилось по месту его жительства, пошел в гараж и выстрелил себе в голову», — сообщил собеседник агентства.

По данным издания, семья ребенка не состоит на профилактических учетах. Школьник также не проявлял никакого изменения в поведении, чтобы оказаться на профилактическом учете. Мальчик выжил. Его госпитализировали. Ребенок находится в реанимации.

В прокуратуре Краснодарского края ТАСС сообщили, что районная прокуратура организовала проверку. По ее результатам будут приняты дальнейшие действия.

Ранее сообщалось, что в тюменском лицее отличника наказали за огласку драки с мигрантом.