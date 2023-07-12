В Бурятии замминистра образования попал под арест за вождение в состоянии наркотического опьянения

Батора Цыренжапова арестовали на десять суток, об этом сообщили представители республиканского МВД.

Автомобиль чиновника был остановлен сотрудниками ДПС в Улан-Удэ в ночь с 6 на 7 июля. Правоохранители заподозрили, что его 43-летний владелец находится в состоянии алкогольного опьянения. Тот отказался от освидетельствования на месте. Экспертиза в наркологическом диспансере установила, что Цыренжапов находился под воздействием наркотиков.

«Мировым судьей назначено 10 суток административного ареста», - привели слова бурятских полицейских РИА Новости.

После ЧП заместитель министра образования был уволен со своего поста. Эту должность он занял только в прошлом году.