В Чехове предъявили обвинение мужчине, по вине которого произошел пожар с двумя жертвами

В Чехове предъявили обвинение местному жителю, по вине которого произошел пожар в частном доме. В результате возгорания погибли два ребенка, напомнили в ГСУ СКР по Подмосковью.

Мужчина в возрасте 34 лет обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум детям в возрасте 12 и 17 лет.

Инцидент произошел в деревне Ботвинино. Обвиняемый занимался обслуживанием аккумуляторных батарей в постройке. По небрежности он отключил оборудование от питания и перевел его в аварийный режим. Это стало причиной воспламенения батарей, а затем и пожара.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому.