В Чехове задержали местного жителя, который в ходе ссоры ранил ножом молодого человека

В Чехове задержали местного жителя, который нанес ножевое ранение молодому человеку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на семьдесят девятом километре трассы М-2 «Крым». Возле расположенного там кафе произошел конфликт между двумя гражданами 2006 и 1981 годов рождения. В ходе него мужчина нанес 18-летнему оппоненту ножевое ранение. Тот был госпитализирован.

Личность подозреваемого установили, и мужчина был задержан. На него завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.