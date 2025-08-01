В Челябинске из-за пожара на складе образовались пробки на автодороге Меридиан

В пятницу, 1 августа, днем на автодороге Меридиан произошло серьезное возгорание. По информации от читателей портала 74.RU , пламя охватило склад, где хранился спирт.

Приблизительно в 14:00 пожар вспыхнул в здании, расположенном на улице Игуменка, 97. Незамедлительно на место происшествия были направлены пожарные расчеты МЧС.

Из-за перекрытия дороги спецтехникой на Меридиане образовались значительные пробки в обоих направлениях. Свидетели сообщают об эвакуации людей из близлежащих строений, однако локализовать пожар пока не удается.

По словам сотрудника соседнего здания, сгоревшее помещение использовалось, в частности, для хранения спиртосодержащей продукции. В настоящее время там не зарегистрировано ни одной организации.

В региональном управлении МЧС сообщили, что в тушении пожара задействованы 60 специалистов и 15 единиц техники. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что нарушения привели к пожару на стройке музейно-театрального комплекса в Кемерове.