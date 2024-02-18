В Челябинске начато массовое производство беспилотников-камикадзе «Антонов»

В Челябинске начали массовое производство дрона-камикадзе «Антонов», которые в недавнем времени уничтожили крупный опорный пункт украинской армии. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что эти дроны могут подняться на высоту до 10 км и развить скорость до 140 км/ч, неся три килограмма взрывчатки.

Отмечается, что беспилотники могут также поражать бронированные автомобили, пикапы, квадроциклы и наносить удары по опорным пунктам врага с противником внутри.