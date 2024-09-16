В Челябинске школьник атаковал молотком одноклассников и педагогов

В школе Челябинска произошел инцидент, в результате которого пострадали как минимум четыре человека. По словам главы региона Алексея Текслера, школьник напал на учеников и педагогов с молотком. Губернатор сообщил об этом в своем телеграм-канале.

«Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил он.

Событие произошло на первом уроке в коррекционной школе № 68. Тринадцатилетний ученик этой школы утром пронес в класс молоток и нож. Около девяти утра по местному времени он вытащил молоток и начал беспорядочно атаковать одноклассников.

Одна девочка находится в коме, еще два мальчика в тяжелом состоянии в больнице. У детей серьезные травмы головы и сломаны пальцы. Сам нападавший состоит на учете в полиции.

Упоминается, что на входе в школу установлены металлодетекторы, но они не среагировали. Тревожную кнопку также не нажимали.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, глава города и уполномоченный по правам ребенка. Ведутся следственные действия, ситуацию взял под личный контроль губернатор.

Глава региона отметил, что неизвестно, каким образом ученик пронес молоток в школу и почему охрана не отреагировала.

«Дал поручение правоохранительным органам, Министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях», — отметил Текслер.

Ранее сообщалось, что труп со следами когтей животного нашли в подмосковной квартире.