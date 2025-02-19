В Челябинске задержали сына бывшего губернатора Дубровского

Правоохранители пришли за Дубровским-младшим по делу регионального министра транспорта Юрия Нечаева. Силовики пока не уточняли, в чем именно подозревают задержанного. Известно только, что активы Александра до сих пор активно разыскиваются по всему миру, чтобы включить их в конкурсную массу, которая сформирована после банкротства его бизнеса.

Ранее уже сообщалось, что Юрий Нечаев был задержан в Челябинске. Параллельно с ним были задержаны некоторые сотрудники из правового управления регионального Минтранса, а также бывшие руководители организаций «Южуралмост» и Южуралавтобан».