В Челябинской области работниками ФСБ задержан региональный министр транспорта

Глава Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Причины, по которым Нечаев подвергся задержанию, пока не указываются. Есть информация, что его считают виновным в присвоении либо растрате средств, причем в особо крупном размере либо в составе организованной группы. В данный момент силовики ведут обыски. Они проходят как дома у опального министра, так и на его рабочем месте.

Местные СИ утверждают, что параллельно с Нечаевым были задержаны еще несколько человек, которые работают в правовом управлении того же министерства, а также в организациях «Южуралмост» и Южуралавтобан». Нечаев возглавлял министерство на Южном Урале на протяжении последних пяти лет.

Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*. Его обвиняют в создании террористической организации, а также попытке насильственного захвата власти.

*признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов.