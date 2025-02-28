В Челябинске задержали трех сотрудников «Макфы» по делу о взятке

Трех работников компании «Макфа» задержали правоохранители за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Ранее уже сообщалось, что в Челябинске был задержан директор по снабжению и закупкам «Макфа» Владимир Паршин. Теперь стало известно, что с ним были задержаны двое его коллег: начальник службы закупа зерна, а также менеджер той же службы. Их всех подозревают в том, что они вымогали у коммерческой организации взятку в 16 млн руб.

«Возбуждены уголовные дела в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а также в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере», — указали правоохранители.

Следователи также заявили, что задержание состоялось после того, как злоумышленники получили первую часть взятки размером в 1 млн руб.

Ранее сообщалось о задержании бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Никитина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере: он требовал от предпринимателя за содействие в заключении договоров 17 млн руб.