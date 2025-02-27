Экс-зампреда рязанского правительства Никитина задержали за взятки на 17 млн руб.

Уволенным из правительства Рязанской области чиновником, которого задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, оказался бывший заместитель председателя правительства региона Артем Никитин. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники.

Ранее управление Следственного комитета (СК) России по Рязанской области возбудило уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). По версии следствия, задержанный чиновник требовал более 17 млн руб. от предпринимателя за содействие в заключении договоров.

О Никитине известно, что он начал политическую карьеру в 2015 году, работая в администрации Рязани. На протяжении своей профессиональной жизни он занимал различные руководящие должности, включая руководителя Центра компетенций в сфере производительности труда, заместителя директора по общим вопросам, директора Государственного фонда развития промышленности Рязанской области и генерального директора АО «Корпорация развития Рязанской области».

Никитин занимал пост заместителя председателя правительства Рязанской области с 2021 года. В среду, 26 февраля, он написал заявление на увольнение по собственному желанию без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что суд отправил вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева с следственный изолятор (СИЗО) по делу о взятке. Также по этому делу был арестован руководитель представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров.