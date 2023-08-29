В Челябинской области потерпел крушение вертолет ФСБ

Трагическое происшествие произошло сегодня, 29 августа в Сосновском районе Челябинской области, где вертолет Ми-8, принадлежащий Федеральной службе безопасности (ФСБ), потерпел крушение.

По информации от экстренных служб, на борту находился экипаж из трех человек, и все они погибли. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным экстренных служб, упавший вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. Местные жители и постройки не пострадали.

Подробности и обстоятельства крушения предстоит выяснить соответствующим службам, чтобы прояснить причины этой трагедии. Сейчас на месте работают специалисты.