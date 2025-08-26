В Челябинской области председатель Думы Ханин подрался с женщиной

В Верхнем Уфалее Челябинской области разгорелся скандал: председатель местной Думы Сергей Ханин, как сообщил телеграм-канал Ural Mash, вступил в конфликт с женщиной, перешедший в рукоприкладство.

По словам депутата Фаины Совиной, пострадавшей в инциденте, чиновник применил силу, отняв у нее мобильный телефон. Совина утверждает, что во время выполнения своих депутатских обязанностей, она пыталась зафиксировать на камеру его деятельность возле строительной площадки. Она также заявила, что в результате столкновения у нее были вырваны ногти.

Ханин, в свою очередь, представил иное видение ситуации. Согласно его заявлению, Совина неожиданно приблизилась к нему в момент, когда он совершал естественную нужду. По его версии, депутат сама спровоцировала конфликт, начав кричать и наносить царапины. Телефон Совиной, по словам Ханина, он намеревался вернуть ее супругу, с которым поддерживает дружеские отношения.

Оба участника инцидента обратились в правоохранительные органы с заявлениями, требуя расследования произошедшего.

